TL eriyor! Dolardan yeni rekor! Euro 9 TL sınırında!

Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarına rağmen, dış kaynak sorunu, artan Covid-19 vakaları, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik gerilim ve iç politikadaki kutuplaşma gibi sorunlar nedeniyle Türk Lirası’ndaki erime devam ediyor.

Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki yükselişi sürerken ABD Doları 7,49 TL'den, Euro ise 8,82 TL'den işlem görüyor. Euro/Dolar paritesi 1,17 olarak gerçekleşirken, Sterlin ise 9,70 TL'den işlem görüyor.

Altın fiyatları da yine döviz gibi güne yükselişle başladı. Gram altının satış fiyatı 465 TL', Çeyrek Altın'ın satış fiyatı 763 TL ve Cumhuriyet altının satış fiyatı da 3 bin 109 TL...

PETROL FİYATLARI ÇAKILDI

Covid-19 pandemisinde artan vakalar nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüş derinleşiyor. 40 doların altına inen ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 37 doları gördü. Kademeli olarak 46 dolardan aşağıya inişi süren Brent petrolün varil fiyatı ise 41 dolar düzeyine indi.

YABANCI KAÇIYOR

Türkiye’deki mali piyasalarda sorunlar devam ederken, uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul’dan çıkışı da sürüyor. Bu yatırımcılar tür hisse senedi piyasasında ağustosta net 817 milyon dolarlık satış yaparken, yıl başından bu yana satışları 5.9 milyar dolara yükseldi.

Hisse piyasasında 2019’da yüzde 66 yabancı yatırımcıların payı, Reuters’in haberine göre geçen ay 3.3 yüzde puan düşüşle yüzde 51.6’ya geriledi. Yabancılar sadece hisse senedi değil, tahvil bono piyasasındaki varlıklarını da uzun süredir azaltıyorlar.

İÇERİDE TL FAİZLERİNİN YETERLİLİĞİ TARTIŞILIYOR

Ağustos ayı enflasyon verilerinin geçen hafta açıklanmasının ardından yüksek enflasyon ortamında TL getirisinin yeterliliği daha çok sorgulanmaya başlandı. Bu endişelerin döviz ve altın cinsi varlıklara yeni bir yönelim ve dolar/TL'de yeni bir baskı unsuru oluşturup oluşturmayacağı piyasalar tarafından ana endişe kaynağı olarak izleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TCMB'nin likidite adımlarının enflasyonu düşürmekte etkili olacağını, enflasyonun önümüzdeki dönemde düşüş patikasına geri döneceğini söyledi.

TCMB'nin her ne kadar sıkılaştırma adımlarını yüzde 10-10,5 bandında durdursa da bu adımın da bir yansıması olarak mevduat getirilerinin yüksek montanlı işlemlerde yüzde 13'lere kadar ulaşması şimdilik lokalllerin yeni bir döviz yönelimine gitmesinin önüne geçiyor.

Yabancı yatırımcılar ise Türkiye varlıklarını aralıksız satmaya devam ediyor. Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında başından bu yana satışları 5,9 milyar dolara yükselmiş durumda. Yabancıların tahvil bono piyasasındaki varlıklarını da yüzde 20'nin üzerinden yüzde 3'lü seviyelere kadar gerilemiş durumda.

Düşük faiz ortamında yaşanan lokallerin dövize yönelimi ve yabancı yatırımcı çıkışları, yüksek cari açık ve yeni satış baskılarını da beraberinde getiriyor.

Yabancı çıkışları ve ilk yarıda 20 milyar dolara ulaşan cari açık ise turizm gelirlerinin de yokluğunda kamunun geçtiğimiz yıldan buyana 120 milyar civarında olduğu hesaplanan döviz arzı tarafından finanse ediliyor. Ekonomi yönetimi TL'deki seyri rekabetçi kur politikası olarak yorumlarken kamu döviz arzı kaynaklı Merkez Bankası rezervlerindeki erime ise belirgin boyutlarda.



