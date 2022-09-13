TMMOB’den ''mühendisler de atanamıyor'' diyen Bakan Özer'e sert yanıt

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, ataması yapılmayan öğretmenlere, “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” diyen Bakan Özer'e yanıt verdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" sözlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Koramaz "Kamuda kadro açılmaması ve işsizlik ülkemizin en önemli sorunlarından biridir meslektaşlarımızın boynunu eğdirmemek için mücadeleye devam edeceğiz!" başlıklı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in sözleri, işsizliğin boyutlarının ve iktidarın bu soruna duyarsızlığının en veciz ifadesidir. İşsizliğin ve yoksulluğun kıskacında yaşam kavgası verenlerle dalga geçen Milli Eğitim Bakanı’nı kınıyoruz" dedi.

'MİLYONLARCA GENÇ, MEZUN OLDUKLARI BÖLÜMLERLE İLGİLİ İŞ BULAMIYOR'

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin en büyük sonuçlarından birisinin genç ve eğitimli işsizliği olduğunu vurgulayan Koramaz, "Üniversite mezunu milyonlarca genç, ne yazık ki mezun oldukları bölümlerle ilgili iş bulamamakta, kamu kadrolarına atanamamaktadır" dedi. Özer’i sözlerinden dolayı kınadığını belirten Koramaz, "Eğitim Öğretim yılı açılışında karşılaştığı ve ataması yapılmadığı için gözyaşlarını tutamayan öğretmene 'Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor' cevabını veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in sözleri işsizliğin boyutlarının ve iktidarın bu soruna duyarsızlığının en veciz ifadesidir. İşsizliğin ve yoksulluğun kıskacında yaşam kavgası verenlerle dalga geçen Milli Eğitim Bakanı’nı kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Koramaz açıklamasında, Türkiye'de milyonlarca öğretmenin kadro sınırlandırması, KPSS puanı, güvenlik soruşturması gibi gerekçelerle atanmadığını ve asgari ücretin bile altında bir ücretle çalışmaya zorlandığını belirterek, "Siyasi iktidar bu sorunlara çözüm bulmak yerine, işsizliğin sadece öğretmenlerin sorunu olmadığı gerçeğini bir bahane olarak ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Kamuda mühendislere kadro açılması için mücadeleye devam edeceklerine dikkat çeken Koramaz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Özellikle son 25 yılda yaşanan özelleştirmeler nedeniyle kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam oranı giderek düşmektedir. Yıllardır üretim, yatırım, eğitim, istihdam planlaması yapılmadığı için on binlerce mühendis mimar ve şehir plancısı işsiz durumdadır. Meslektaşlarımız ya meslekleri dışında çalışmak zorunda kalmakta ya da çareyi yurt dışına çıkmakta aramaktadır.

Yüz yüze olduğumuz işsizlik sorunun çözümü ve nitelikli işgücü göçünün engellenmesi için mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda kamuoyunda da haklılığı kabul edilen sorunlarının çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Öte yandan kamuda teknik eleman olarak istihdam edilebilmek için 3 milyon kişinin katıldığı KPSS’de başarılı olmak da maalesef yeterli değildir. Kurumlara giriş çoğu durumda sonuç keyfi ve istismara açık mülakatlarla belirlenmektedir. Mülakatlar, başvuran kişilerin mesleki yeterliliğiyle değil, iktidara muhalif olup olmadıkları, memleketleri, aileleri, sosyal medya paylaşımları, hangi tarikata yakınlık gördüğü gibi iş ile alakasız sorularla geçmektedir.

Kamu çalışanı sayısının olması gereken ihtiyacı karşılayabilmesi için atama bekleyen on binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının istihdamı sağlanmalıdır.

Kamu çalışanlarının işe alım ve görevde yükselme aşamalarında her türlü cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı ve diğer ayrımlara son verilmelidir.

Kamuda çalışabilmek için yeterlik ve liyakat ilkeleri, işe girişten emekliliğe değin ölçülebilir somut ölçütlere bağlanmalıdır.

Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, geçici, sözleşmeli personeller aracılığıyla gördürülme anlayışından derhal vazgeçilmelidir. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancıları için kadro tahsis edilerek, kalıcı, güvenceli atama yapılmalıdır.

Hiçbir meslektaşımızın boynunu eğdirmemek, yüzünü dökmemek için ortak sorunlarımızı her ortamda dile getirmeye, sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi güçlendirmek için tüm meslektaşlarımızı TMMOB’ye bağlı odalara üye olmaya çağırıyoruz."