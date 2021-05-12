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Tokat'ta korkutan deprem

Tokat'ta korkutan deprem

Saat 12.03'te Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremi 4 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, AFAD da depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son verilere göre, Tokat Erbaa'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.00 sularında meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir can ya da maddi kayıp meydana gelmezken, depremi hisseden pek çok vatandaş yaşadıkları korkuyu sosyal medya üzerinden paylaştı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

 

Etiketler deprem tokat tokat'ta deprem
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