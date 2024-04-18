  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tokat'ta korkutan deprem

Tokat'ta korkutan deprem

Tokat'ta korkutan deprem
Güncelleme:

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; Tokat'ın Suluray ilçesinde saat 18.11'de yerin 5.99 kilometre altında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem Tokat tokat'ta deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vali açıkladı: Rezerv alandaki sağlam binalar da yıkılacak Vali açıkladı: Rezerv alandaki sağlam binalar da yıkılacak Bilal Erdoğan’la AK Partili Varank’ın ''ıstakoz'' sohbeti kamerada: ''Bokunu çıkardılar'' Bilal Erdoğan’la AK Partili Varank’ın ''ıstakoz'' sohbeti kamerada: ''Bokunu çıkardılar'' Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti Bankalardan emeklilere yüksek promosyonda faiz oyunu Bankalardan emeklilere yüksek promosyonda faiz oyunu Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Mağarada define faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Pişman olana ceza yok: Gelir beyan etmeyen mükellef sayısı belli oldu Pişman olana ceza yok: Gelir beyan etmeyen mükellef sayısı belli oldu Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşardı, bu sene kurudu Kabusumuz gerçek oldu: Her sene taşardı, bu sene kurudu İmzalar atıldı: Memura her yıl 8 bin 500 TL sosyal denge tazminatı İmzalar atıldı: Memura her yıl 8 bin 500 TL sosyal denge tazminatı AVM’de suçüstü yakalanan etek altı sapığından akıl almaz savunma AVM’de suçüstü yakalanan etek altı sapığından akıl almaz savunma