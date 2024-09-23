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TOKİ'nin yüzde 25 indirim uygulaması başladı

TOKİ'nin yüzde 25 indirim uygulaması başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından konut ve işyerleri için geçerli peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulamasının başladığını duyurdu. Ödeme başvuruları 23 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

TOKİ'nin başlatmış olduğu borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Borcunun en az yüzde 25’ini ödemek isteyenler de indirim kampanyamızdan kısmi olarak faydalanabilecek. İşte TOKİ yüzde 25 indirimi kampanya tarihleri...

TARİHLER BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den indirim bekleyen vatandaşlara müjdeyi duyurdu. Bakan Murat Kurum'un, "TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası" başlığıyla verdiği bilgilere göre, başvurular 23 Eylül-18 Ekim'de yapılacak.

TOKİ'nin yüzde 25 indirim uygulaması başladı - Resim : 1

ÖDEMELER BANKAYA YATIRILACAK

Kampanyadan, TOKİ'den 2023 Haziran sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar faydalanabilecek.

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanmak için başvuru tarihleri 23 Eylül 18 Ekim 2024 arası olacak. Başvurular satış işlemlerinin yapıldığı bankadan gerçekleşecek. Vatandaşlar yine bu tarih aralığında ödemeleri gereken tutarı bankaya yatıracak.

İndirim sadece bu tarihleri kapsayacak. Başvuru için konut ve iş yeri sahiplerinin önce site yönetiminden borcu yoktur belgesi almaları gerekiyor. Aynı zamanda belediyeden emlak beyan değerini gösteren belgenin de alınması ve başvuru için bankaya bu belgelerle gidilmesi gerekiyor.

Etiketler TOKİ Toki yüzde 25 toki indirim Toki indirim tarihi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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