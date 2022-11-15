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Törende rahatsızlanan Başkonsolos hastaneye kaldırıldı

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Mersin'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü töreninde konuşma yapmak için kürsüye çıkan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Zalihe Mendeli, kısa süre sonra fenalaştı. Konuşmakta güçlük çeken Mendeli, çevredekilerin yardımıyla kürsüden indirildi. Kısa süreli baygınlık geçiren Mendeli, hemen hastaneye götürüldü.

Etiketler mersin içel kktc başkonsolos KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli
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