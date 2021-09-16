Tosuncuk Mehmet Aydın'dan olay olacak Binali Yıldırım iddiası

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, mahkemeye el yazısı ile sunduğu dilekçesinde çarpıcı ifadelere yer verdi.

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, mahkemeye el yazısı ile sunduğu dilekçesinde çarpıcı ifadelere yer verdi.

Dört sayfalık savunmasında, asıl kendisinin dolandırıldığını iddia eden Aydın, şirketinde yetkilendirdiği eski kayınpederinin usulsüz işlemlerinden ötürü battığını iddia etti.

"Çiftlik Bank üyeleri içinde her kesimden kişiler vardı. İçinde milletvekilleri, doktorlar, mühendisler, hakimler, savcılar, avukatlar, sayıları binleri bulan asker ve polisler, lisans ve yüksek lisans mezunu onbinlerce insan vardı" ifadelerini kullanan, Mehmet Aydın, şöyle devam etti:

- "Benim ağzımdan çıkan her kelimenin doğruluğunu teyit edebilecek imkanı olan, devletin bilgi sistemlerine doğrudan erişim olan insanlar. Ben ise ortaokul mezunu bir insanım. Bu kadar kültürlü, bilgili ve eğitimli, kanunlarımızı benden daha iyi bilen, kanunlarımızda açıkça yasaklanan, katılımcı olmanın bile suç sayıldığı piramit sisteme bunca insanı nasıl dahil etmiş olabilirim?"



Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, dönemin başbakanı Binali Yıldırım ile görüştüğünü anlatan Mehmet Aydın, şu ifadeleri kullandı:

- Henüz küçük bir şarküteri dükkanında faaliyet gösterdiğim dönemde Çiftlik Bank projeme devlet desteği alabilmek için e-devlet üzerinden binlerce projenin tüm detaylarını yazdım.

- Yurt dışında Çiftlik Bank oyununun bilinirliğini artırıp toplanan dövizle ülke ekonomisine katkıda bulunabileceğimi, tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacağımız bir proje olduğunu dönemin başbakanına arz ettim.

- Dolandırma kastım olsaydı devletten uzak durmam gerekirdi. Ben her zaman devletin desteğini istedim. Açılışını yaptığım tesislere yerel yönetimleri ve devlet erkanını davet ettim"

Aydın, mağduriyetleri gidermek için malvarlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istedi.

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