Tosuncuk neden teslim olduğunu itiraf etti! İşte ilk ifadesi

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesinde ailevi sorunlar nedeniyle teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor.

"Tosuncuk" lakaplı Aydın dün gece saatlerinde Türk Hava Yolları uçağı ile Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.

Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. TRT'de yer alan habere göre; Aydın'ın ifadesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği öğrenildi.

AYDIN'IN AVUKATI: HENÜZ İFADE VERMEDİ

İstanbul'a getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, havalimanındaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Avukatları Fatih Kuş, Şehmus Uluç ve Burcu Elüstü ise bugün öğle saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek Mehmet Aydın'la görüşme yaptılar.

"İFADESİNDE HEPSİNE AÇIKLIK GETİRECEK ZATEN"

Çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt veren Avukat Fatih Kuş, Mehmet Aydın'ın aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarına, "Yok öyle bir şey. Kendisi daha ifade vermedi. İfade vermeden herhangi bir açıklama yapmayacağız" dedi. Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın elinde mağdurların listesi olduğu şeklinde çıkan haberlere ise, "Ona ilişkin de bir açıklama yapmayacağız. Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" diye konuştu.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.

"BİTCOİN" İDDİASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Mehmet Aydın'ın firar ettikten sonra Bitcoin'e yatırım yaparak parasını 10'a katladığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Aydın'ın mağdurların parasını ödemeyi planladığı ve teslim olarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öne sürülmüştü.