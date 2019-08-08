Trabzon'da 217 kişi hastanelik oldu ! ''Suyu kaynatarak için'' uyarısı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 217 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İlçede içme suyu kaynaklarından numune alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.



Maçka ilçesinde dünden itibaren birçok kişi, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedaviye alınanların sayısı 217’ye yükseldi. Tedavileri tamamlananlar taburcu edilirken, durumu ağır olan kişi bulunmadığı belirtildi. Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığı ilçede su kaynaklarından numuneler alındı.







Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastanelere mide bulantısı, tedavileri tamamlanan hastaların çoğunun taburcu edildiğini söyledi. Usta, başvuruların nedenlerinin araştırıldığını ifade etti.

Eşini hastaneye getirdiğini anlatan Fahri Kalkan, "Serum tedavisi uygulandı. Şikayeti henüz geçmedi. Neden olduğu konusunda henüz net bilgi verilmedi. Su veya havalardan dolayı olabileceği söylendi" dedi.

'SUYU KAYNATARAK İÇİN' UYARISI

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Maçka ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastanaye başvuranların sayısının 217 olduğunu belirterek, "Bunların hiçbirinde yatış endikasyonu olmadı. Hepsine reçete verildi ve bir kısmına da serum takılıp müşahedede tutularak gönderilmiş oldu. Sıkıntısız bir şekilde atlattık diyebiliriz. Halk sağlık ekiplerimiz gerekli incelemeleri yapıyorlar. Neden olarak aşırı yağmurlar, suların bulanıklaşmasına yol açabiliyor. Suların kendileri klorlama eksikliğinden olmuş olabiliyor. Yaz ishali olabiliyor. Yine turist ishali dediğimiz iklim, mekan değişikliklerinden kaynaklı da olabiliyor. Şu an için mümkünse birkaç gün içme sularının kullanılmamasını, aynı zamanda sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanarak tüketilmesini, herhangi bir kirli ortamdan temin etmemelerini ve mümkün olduğunca da suyu kullanacaklarsa da kaynatarak içmelerini öneriyoruz” dedi.





