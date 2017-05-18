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  3. 18 Mayıs 2017 23:34

Trafik cezalarında yeni dönem !

Trafik cezalarında yeni bir dönemi başlatan düzenleme Meclis'te kabul edildi.

Trafik cezalarında yeni dönem !
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Trafikte yeni bir dönemi başlatan düzenleme Meclis’ten geçti.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle trafik cezaları ve karayollarındaki Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) cezaları da dahil bir çok idari para cezası artık vatandaşlara elektronik ortamda gönderilecek.

Düzenlemeye göre, elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. Bu yöntemle postadan kaynaklanan sıkıntıların aşılması hedefleniyor.

Yılda ortalama 6 milyon trafik cezası yazıldığına dikkat çekilerek, yeni sistemin hem zaman hem de maddi tasarruf sağlayacağı belirtiliyor.

Her posta için 6 lira ödeme yapıldığı belirtilen mevcut sisteme göre, yeni sistemin sadece trafik cezalarında 36 milyon liralık tasarruf sağlayacağı vurgulanıyor.

 

Hürriyet

trafik cezası , kabul , meclis , elektronik