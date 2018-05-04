Trafikte makas atanlara büyük ceza !

İçişleri Bakanı Soylu trafikte makas atanlarla ilgili açıklamasında "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda, Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, ilgili daire başkanları, kurum ve sektör temsilcileri yer aldı.

Burada bir konuşma yapan Soylu, u¨lkede tero¨r, uyus¸turucu ve trafik olmak üzere üç ana can kaybı noktası bulunduğunu belirterek, bu sorunlarda sıfır can kaybı seviyesine ulas¸madan "bas¸arılıyız" demenin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Trafik konusunda en çok önemsediği konunun can kayıplarını kanıksama olduğuna işaret eden Soylu, Bakanlık olarak "Trafik Gu¨venligˆi Uygulama Politika Belgesi" oluşturduklarını, bu dogˆrultuda go¨revli personel sayısı, teknolojik kabiliyetler ve birimler arasındaki entegrasyonu artırdıklarını anlattı.

MAKAS ATANLARA CEZA YOLDA

Soylu, "Özellikle tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

Trafik kazalarının sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların ortak aklıyla ortaya koyacakları politikalar sayesinde azaltılabileceğine işaret eden Soylu, toplantının bu soruna katkıda bulunacağı düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.

YÜZE YAZILAN CEZA ORANI YÜZDE 32'YE ULAŞTI

Politika belgesi kapsamında hayata geçirilen maket trafik ekipleri uygulamasıyla maketlerin konuldugˆu bo¨lgelerdeki kazalarda yu¨zde 17,5 azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, yaptıgˆımız c¸alıs¸malarla yu¨ze yazılan ceza oranını yüzde 19'dan yüzde 32'ye, plakaya yazılan ceza oranını da 81'den 68'e c¸ekmeyi bas¸ardıklarını aktardı.

Soylu, cezaların yüze yazılmasının artmasıyla tebligat masraflarının 2016'da 110 milyon iken geçen yıl 83 milyona düştüğünü kaydetti.

Trafik kontrollerini artırdıklarına değinen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"2016'ya go¨re 2017 yılında trafik ekiplerimizce yapılan kontroller, toplamda yu¨zde 27,4 oranında arttı. Buna paralel olarak, meydana gelen kaza sayısında ve 100 bin kaza ve arac¸ bas¸ına o¨lu¨m oranlarında azalıs¸lar elde edildi. 100 bin araca du¨s¸en o¨lu¨m sayısında 2008 yılını 100 olarak kabul edersek 2017 sonunda ulas¸tıgˆımız rakam 52'dir. 100 bin nu¨fus bas¸ına du¨s¸en o¨lu¨m sayısı ise 2008'i 100 olarak kabul edersek 2017 sonu itibarıyla 74'e gerilemis¸tir."

Soylu, trafik kazalarının sadece binde 5'inin otobu¨slerin karıs¸tıgˆı kazalar olduğunu, bu kazalarda hayatını kaybeden insanların sayısının ise tu¨m kazalarda hayatını kaybeden insanların yüzde 3,3'u¨nu¨ olus¸turduğunu bildirdi.

Otobüs kazalarının özellikle 02.00-08.00 saatlerinde meydana geldiğine vurgu yapan Soylu, kazaların başlıca sebeplerinin uykusuzluk ve yorgunluk olduğunu, bunu engellemek amacıyla özel denetimler yaptıklarını anlattı.

TRAFİK DENETLEME NOKTALARI OLUŞTURULDU

Soylu, konuyla ilgili 9 Nisan'da yeni bir uygulama başlattıklarına işaret ederek, "Kazaların yogˆun oldugˆu gu¨zergahlarda özellikle otobu¨slere yo¨nelik ve diğer arac¸lara yo¨nelik trafik denetleme noktaları olus¸turduk. İlk o¨rnegˆini Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık D-100 ve D-750 karayolu u¨zerinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Belli bir plan dahilinde bu noktalarımızın da sayısını arttıracagˆız." dedi.

Şehirlerarası otobüslerde sivil trafik polislerinin de denetim gerçekleştirdiğini anlatan Soylu, bu şekilde geçen yıl 3 bin 628, bu yılın ilk üç ayında ise 2 bin 836 denetim yapıldığını kaydetti.