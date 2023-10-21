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Trendyol'dan Gazze’ye 10 milyon dolarlık insani yardım

Trendyol'dan Gazze’ye 10 milyon dolarlık insani yardım
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Trendyol, Gazze'de yaşanan durumlara karşı olarak insani yardım yapma kararı aldı. Trendyol, Gazze'ye insani yardım için 10 milyon dolar bütçe ayırdı.

Trendyol, Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım yapacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un 'Gazze'de yaşanan insanlık dramından derin üzüntü duyduğu, bölgede kalıcı ateşkes ve barışın bir an önce tesis edilmesini temenni ettiği' ifadelerine yer verildi.

 Trendyol'dan yapılan açıklama şöyle:

Gazze’de yaşanan insanlık dramından derin üzüntü duyuyor; bölgede kalıcı ateşkes ve barışın bir an önce tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Ablukanın devam ettiği Gazze’de sivil halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Trendyol olarak 10 milyon dolar insani yardım yapma kararı aldık. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivil halka yardımların doğrudan ulaşması için, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halindeyiz.

Ayrıca, Trendyol platformumuzda, Gazze’deki sivil halk için daha fazla yardım eli uzatılmasını sağlamak amacıyla yeni insani yardım programlarımızı haftaya devreye alacağız.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Etiketler filistin israil gazze yardım insani yardım
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