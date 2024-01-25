  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Trump’ın eski danışmanına hapis cezası

Trump’ın eski danışmanına hapis cezası

Trump’ın eski danışmanına hapis cezası
Güncelleme:

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Peter Navarro, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre Binası baskınına ilişkin soruşturmayla ilgili kendisine gönderilen mahkeme celbine uymadığı gerekçesiyle Kongre'ye saygısızlıktan 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’de 6 Ocak 2021'de Kongre Binası’na düzenlenen baskınla ilgili soruşturmayı yürüten komite tarafından kendisine gönderilen mahkeme celbine uymadığı gerekçesiyle eski Başkan Donald Trump’ın eski danışmanı Peter Navarro, Kongre'ye saygısızlıktan 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Navarro, cezasını temyize taşıyacağını bu nedenle Yargıç Amit Mehta'dan hakkındaki herhangi bir cezanın ertelenmesini talep etti.

Navarro, geçtiğimiz sene eylül ayında mahkeme celplerine uymadığı için iki kez Kongre'ye saygısızlıktan suçlu bulunmuştu. Savcılar, Yargıç Mehta'dan Navarro'yu her bir suç için aynı anda olmak üzere 6 ay hapis cezasına ve 200 bin dolar para cezasına çarptırmasını talep etmişti.

Trump’ın bir eski danışmanı Bannon da hapis cezasına çarptırılmıştı

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon’un da 2022'de Kongre baskınını araştıran komiteye karşı "kötü niyetli olarak karşı gelme ve küçümseme" nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırılması istenmiş ardından 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bannon'un davası şu anda temyiz aşamasında devam ediyor.

Etiketler trump hapis ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TikTok için video çekerken kabusu yaşadı TikTok için video çekerken kabusu yaşadı AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ekonomik vaatler: Emekliye 2.500 TL destek AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ekonomik vaatler: Emekliye 2.500 TL destek Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bakanlık 2 milyon konutu denetleyecek Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bakanlık 2 milyon konutu denetleyecek Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor Ocak 2024 açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı Ocak 2024 açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 yapım belli oldu Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 yapım belli oldu Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın örtüsü kalktı! İşte özellikleri ve fiyatı... Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın örtüsü kalktı! İşte özellikleri ve fiyatı... Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi Melisa Aslı Pamuk Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı Melisa Aslı Pamuk Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı Atkıları, bereleri hazırlayın! 15 il için kuvvetli kar uyarısı Atkıları, bereleri hazırlayın! 15 il için kuvvetli kar uyarısı