  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Ekim 2019 17:26

Trump'tan Suriye açıklaması: Bırakın savaşsınlar

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bırakın savaşsınlar” dedi.

Trump'tan Suriye açıklaması: Bırakın savaşsınlar
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırındaki savaşa katılmamak çok akıllıca. Bırakın savaşsınlar! Biz durumu yakından takip ediyoruz. Sonsuz savaşlar!" dedi.

Trump, sosyal medya paylaşımlarında şunları söyledi:
Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşa katılmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinden haberleri yok. Şimdi de savaş ilanı istesenize.

"BIRAKIN SAVAŞSINLAR"
Bundan iki yıl önce Suriye'nin farklı bir bölgesinde Irak'ın Kürtlerle savaşacağını hatırlıyor musunuz? Birçok insan, Kürtlerle Irak'a karşı savaşmamızı istedi. Hayır dedim, Kürtler savaşı iki kez bıraktılar. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK'yı teröristlerin en kötüsü olarak görüyor. Diğerleri gelip taraflardan biri için savaşmak isteyebilir. Bırakın savaşsınlar! Biz durumu yakından takip ediyoruz. Sonsuz savaşlar!

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
suriye , donald trump
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM