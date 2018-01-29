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  3. 29 Ocak 2018 22:31

TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK kamplarını yerle bir etti

TSK bir taraftan Afrin bölgesini diğer taraftan da Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarını vuruyor.

TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK kamplarını yerle bir etti
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak kuzeyinde Zap / Avaşin / Basyan / Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.

TSK'nın, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

Irak Kuzeyi Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir. 
     
Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

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