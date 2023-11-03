TSK Kandil'i vurdu! Operasyon görüntüleri yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı, "ansızın vurmaya devam!" diyerek düzenlenen yeni bir hava harekatında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin Kandil bölgesinde etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ansızın vurmaya devam!
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!
Ansızın vurmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7DwYrT6Myd
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