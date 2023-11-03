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  3. TSK Kandil'i vurdu! Operasyon görüntüleri yayınlandı

TSK Kandil'i vurdu! Operasyon görüntüleri yayınlandı

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Milli Savunma Bakanlığı, "ansızın vurmaya devam!" diyerek düzenlenen yeni bir hava harekatında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin Kandil bölgesinde etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ansızın vurmaya devam!

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

Etiketler kandil hava kuvvetleri msb tsk asker mehmetçik operasyon pkk terör terörist
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