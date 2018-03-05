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  3. 05 Mart 2018 21:03

TSK ve ÖSO o köyleri temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'deki Göbelek ve Kureybe köylerini teröristlerden temizledi.

TSK ve ÖSO o köyleri temizledi
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TSK ve ÖSO, Afrin'in Göbelek ve Kureybe köylerini teröristlerden temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Göbelek ve Kureybe köylerini teröristlerden  arındırdı. 

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı  kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cindesres beldesine bağlı Kureybe köyünü terör  örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak  üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.

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