TSK'dan Afrin'e yoğun topçu atışı !

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine yoğun topçu atışı yaptı. Peki sınırda neler yaşanıyor? İşte detaylar



Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri, PYD/PKK'nın Afrin'deki birçok mevzisini vurdu.

TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı.

Bölgede öğle saatlerinden başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli patlama sesleri, Suriye sınırındaki Türk mahallelerinden de duyuldu.

Dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi’nde Suriye'deki terör örgütüyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdiği sırada TSK topçusu, örgütün Afrin'deki mevzilerini vurmuştu.

PYD ATEŞİNE MİSLİYLE KARŞILIK

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD denetimindeki Afrin bölgesinden dün Türkiye’ye taciz ateşi yapıldı. Boş araziye yapılan taciz ateşlerinde ölen veya yaralanan olmadı. Sınır hattında konuşlu birlikler taciz atışlarının yapıldığı yerleri radarlarla belirleyerek Oğulpınar Karakolu’nda konuşlu 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleriyle karşılık verdi.

BİRLİKLER MÜDAHALEYE HAZIR

Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, sınır hattındaki birliklere aralık başında personel, zırhlı araç, tank ve obüs takviyesi yapıldığını söylediler. Bir yetkili, “Aralık başındaki mevcudiyete yaklaşık yüzde 60 oranında takviye yapıldı” dedi. Bölgede şu an için yeni bir durum olmadığını ifade eden aynı kaynaklar, siyasi iradenin karar vermesi durumunda sınır hattında konuşlu birliklerin anında müdahaleye hazır durumda olduğunu vurguladılar.

PYD/PKK HAREKET HALİNDE

Türk güvenlik birimlerinin yerel kaynaklardan ve insansız hava araçlarından edindiği bilgiye göre, PYD/PKK unsurları Afrin bölgesinde sürekli hareket halinde. Teröristlerin hareketliliği ve yoğun olarak bulundukları yerlerin koordinatları istihbarat tarafından yakından takip ediliyor. Yetkililer, özellikle Türkiye’de siyasi düzeyde Afrin’le ilgili mesajlar verildiğinde PYD’nin bölgedeki hareketliliği bilinçli artırmasına ve taciz ateşinde bulunmasına dikkat çektiler.

Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.