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  3. 09 Haziran 2017 16:57

TSK'dan roketle saldırılan helikopter için açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, askeri helikoptere roketli saldırı hakkında açıklama yaptı.

TSK'dan roketle saldırılan helikopter için açıklama
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Terör örgütü PKK üyesi teröristlerin Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri helikoptere düzenlediği roketatarlı saldırıyla ilgili TSK'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Roketlerden birisi helikopterin kuyruk rotorunun alt tarafında patlamış, bunun sonucunda mecburi iniş yapan helikopterimizdeki görevli tüm kahraman silah arkadaşlarımız bölgeye sevk edilen diğer helikopterlerce tahliye edilmiştir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"08 Haziran 2017 tarihinde saat 21.00 sularında Hakkâri ili Çukurca İlçesi Güven Dağı bölgesinde malzeme nakli maksadıyla intikal halinde bulunan Sikorsky tipi helikopterimize bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırıda bulunulmuştur.

Helikopterimize atılan ve isabet etmeyen roketlerden birisi helikopterin kuyruk rotorunun alt tarafında patlamış; bunun sonucunda mecburi iniş yapan helikopterimizdeki görevli tüm kahraman silah arkadaşlarımız bölgeye sevk edilen diğer helikopterlerce tahliye edilmiştir. Yaralı personelimiz bulunmamaktadır.

Süratle bölgeye insansız hava araçları ve takviye birlikler gönderilmiş, bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon başlatılmıştır.
Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti bölgeye intikal etmiş, şu anda helikopterin yerinde inceleme faaliyeti devam etmektedir.

Helikopter pilotunca zorunlu iniş yapılan bölgeye giden Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti yaptığı ilk tespit ve değerlendirmeler sonucunda helikopterin uçacağı yönünde karara varmıştır. Testleri müteakip helikopter başarılı bir şekilde uçurularak bakım yapılacağı bölgeye alınmıştır."

helikopter , tsk , terörist , saldırı , roket