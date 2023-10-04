TSK'dan yeni hava harekatı: Terör yuvaları yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 22 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Toplam 22 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 4 Ekim 2023 saat 19.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir."