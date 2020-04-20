TÜDER Başkanı Küçük uyardı: ''İnternetten Maske Satışlarına Dikkat!''

Korona ile mücadele tüm hızıyla sürerken Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük'ten 7'den 70'e herkesin kullandığı tıbbi maskeler için kritik bir uyarıda bulundu.

Kişisel maske ihtiyaçlarını karşılamak üzere internetten (özellikle sosyal medya hesapları üzerinden) maske satın alan çok sayıda tüketiciye tanıtımı yapılan maskeler yerine kendilerine standartlara uygun olmayan kalitesiz maskeler gönderildiğini belirten TÜDER Başkanı Levent Küçük, "kandırıldıklarını, maskeleri iade etme, muhatap bulma ve ödemiş oldukları paraları geri alma konusunda mağduriyetler yaşadıklarını belirtmektediler." dedi.

İşte TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük'ün açıklamaları:

Bilindiği gibi maske satışları yasak olup, maske dağıtımı Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla yapılmaktadır. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yapılan maske satışları mağduriyetlere yol açmaktadır.

Bu nedenle tüketicilerimizin,

-İnternetten, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yapılan maske satışlarına itibar etmemeleri,

-Maske satın alma mecburiyetinde kalan tüketicilerimizin, bilinen kurumsal firmaları ya da web sitelerini tercih etmeleri,

-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, internetten yapılan alışverişlerde 14 gün içinde cayma, ürünü iade etme ve para iadesi haklarının bulunduğu,

-Yaşadıkları mağduriyetler ile ilgili Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na şikayet haklarını kullanmaları gerektiği,

-Maddi zararlarının tazmini için Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat etmeleri gerektiği,

-Dolandırıcılık fiili ile karşılaşmaları hallerinde (satıcıya ulaşamama, para iadesi alamama gibi) Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Tüketicilerimizin bu konuda dikkatli ve bilinçli olmalarını öneriyoruz. Kamuoyuna ve tüketicilerimize önemle duyurulur.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği