TÜDER Başkanı Küçük: ''yumurta inceleme sonuçları açıklansın''

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük Tayvan’ın Türkiye’den ithal ettiği bazı yumurtalarda kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle imha edilmesiyle ilgili olarak Tarım Bakanlığı’nın başlattığı incelemenin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini açıkladı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Tayvan’ın Türkiye’den ithal ettiği bazı yumurtalarda kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle imha edilmesiyle ilgili bir açıklama yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, yetkili tüm kurumları ve meslek odalarını göreve çağırmıştı.

Bugün yeni bir çağrıda bulunan Küçük, "Tayvan’da imha edilen yumurtalarla ilgili Tarım Bakanlığı’nın başlattığı inceleme, insan ve toplum sağlığımız ile piyasada oluşan tereddütleri gidermek amacıyla, biran önce sonuçlandırılarak, kamuoyu ile paylaşılmalıdır." dedi.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün konuyla ilgili uyarısı:

Kanserojen madde varlığı nedeniyle Tayvan’da imha edilen yumurtalarla ilgili Tarım Bakanlığı’nın başlattığı inceleme, insan ve toplum sağlığımız ile piyasada oluşan tereddütleri gidermek amacıyla, biran önce sonuçlandırılarak, kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Ayrca, gıda ürünlerinin üretim, ihracat ve ithalat sürecinde Bakanlığın yaptığı tüm test ve kontroller, periyodik olarak kamuoyu ile paylaşılmalı, test ve kontrol sonuçları kamuoyuna açık hale getirilmelidir.

Gıda ürünleri üretimi ile ilgili yapılan kontrol ve denetim sonuçları kamuoyu ile paylaşılırlen, taklit ve tağşiş yapan firmaların ilan edilmesinin yanısıra, insan sağlığına zararlı kalıntı sonuçlarının da açıklanması yerinde olacaktır.

Kamuoyuna ve yetkililerin dikkatine önemle sunuyoruz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)