TÜDER'den Bakırköy için yetkililere çağrı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) İstanbul Bakırköy'’ün daha yaşanabilir bir ilçe olması ve marka değerinin artırılması amacıyla yetkililere çağrıda bulundu.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, İstanbul Bakırköy'deki altyapı ve yenileme çalışmaları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir çağrıda bulundu.

İşte "Bakırköy’ün daha yaşanabilir bir ilçe olması ve marka değerinin artırılması" gerektiğini belirten TÜDER'in açıklaması:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bakırköy’de yürüttüğü altyapı ve yenileme çalışmaları ile ilgili olarak, uygulamada yaşanan sorun ve aksaklıkları, Bakırköy Belediye Başkanı Sn. Bülent Kerimoğlu önceki günlerde bir TV programında kamuoyu ile paylaşmış bulunmaktadır.

Bakırköylüler olarak, Bakırköy’de yaşayan çoğu vatandaşın şikayetçi olduğu (İstanbul ve İncirli Caddeleri trafik akışı ve güzergah sorunu, Özgürlük Meydanı ve çevresi yenileme çalışmalarının uzaması ve sinek vb haşereya karşı ilaçlama yapılmaması gibi) konularda acilen çözümler üretilmesini bekliyoruz.

Siyasi yarış ya da tartışmalar bir tarafa bırakılarak, Bakırköy’ün daha yaşanabilir bir ilçe olması ve marka değerinin artırılması amacıyla, herkes üzerine düşen görev ve sorumluluğu eksiksiz yerine getirmelidir.

Merkezi Bakırköy’de bulunan bir Dernek olarak, Bakırköylülerin yaşadığı sorunları ve beklentilerini, yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)