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  3. 21 Mayıs 2018 22:42

Tunceli'de hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Tunceli'de hava destekli yapılan operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Tunceli merkez kırsalında hava destekli başlatılan operasyonda tespit edilen 8 terörist F-16 uçakları ile etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında tespit edilen 8 teröristin F-16 uçaklarınca etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. 

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