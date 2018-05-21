Tunceli'de hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Tunceli merkez kırsalında hava destekli başlatılan operasyonda tespit edilen 8 terörist F-16 uçakları ile etkisiz hale getirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçe kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında tespit edilen 8 teröristin F-16 uçaklarınca etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.