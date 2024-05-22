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Tünel inşaatı çöktü: 5 işçi yaralandı

Tünel inşaatı çöktü: 5 işçi yaralandı
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Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çöktü. Olayda yaralanan işçiler tedaviye alındı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde tünel inşaatı sırasında yaşanan iskele göçüğü nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında Deliklitaş mevkiindeki Hurdacılar Sitesi karşısında yürütülen tünel inşaatı çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü.

Çöken iskelenin altında kalan 5 işçi yaralanırken, yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Çökme sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, İtfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi.

Etiketler inşaat trabzon çökme
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