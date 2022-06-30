TÜRGEV ve TÜGVA'ya kardeş geldi: YETEV

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında olduğu TÜRGEV bünyesinde kurulan Palet Okulları, faaliyetini Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na taşıdı.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; Mütevelli Heyet Başkanlığı’nı Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın yaptığı kısa adı YETEV olan Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na ait Palet Çamlıca Okulları için, İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’ndeki yaklaşık 3 bin metrekarelik parsel önce “özel sosyal altyapı” alanı ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, daha önce “üçüncü derece SİT alanı” ilan edilen ve yapılaşmaya kapatılan parselin imar durumunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni bypass ederek “özel sosyal altyapı” alanına çevirdi.

Böylece o parselde, “birey ve toplumun kültürel, sosyal ve rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması, sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik özel sektör tarafından eğitim, sağlık, dini ve kültürel tesislerle, açık ve kapalı spor tesisleri, park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan gibi açık ve yeşil alanlar” yapılmasının önü açıldı. Plan notlarına da özel olarak, “Kot geniş yoldan alınacaktır” ibaresi eklenerek, yükseklik 3 kat, inşaat hakkı oranı 1.40 olarak belirlendi. Ardından da bu parselde Palet Çamlıca Okulları’nın inşaatı başlandı. Parselde bugün eğim nedeniyle caddeden kot alındığında 3 katlı, sokaktan bakıldığında 6 katlı olan bir bina yükseliyor. Okulun, 2022-2023 eğitim döneminde açılacağı belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Doğan Tekel, alanda bakanlığın vakfa özel plan değişikliği yaptığını ve belirlenen imar şartlarının çok üzerinde yapılaşmaya gidildiğini açıkladı. Tekel, bu parsel için daha önce İBB Meclisi’nde alınan kararla gerçekleştirilen plan değişikliğinin açılan dava sonucu iptal edilmesi nedeniyle bakanlığın devreye girdiğini anlattı.

Tekel, “Parsel mevcut planlarda ‘3. Derece Doğal Sit Alanı’ ve ‘Sosyal Kültürel Tesis Alanı’ fonksiyonuna sahipken sihirli dokunuş ile Özel Palet Okulu oldu. Kat yüksekliği 3 kat, emsal 1.40 verildi. Ancak imar şartlarının çok üzerinde bir yapılaşmaya gidildiği görülüyor. Emsal değeri en az 5 kat aşılmış. Bina da 6 katlı. SİT koruması altındaki Çamlıca’da bu binadan daha yüksek bina yok. Önünde de özel okul var ama 2 katlı” dedi.

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