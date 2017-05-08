Milyonlarca vatandaşa ''sosyal güvence'' müjdesi
Milyonlarca vatandaşa ''sosyal güvence'' müjdesi
Türkiye genelinde dev operasyon ! Binlerce polis katılıyor
Türkiye genelinde dev operasyon ! Binlerce polis katılıyor
Sigarayı bırakmak isteyenlere müjde ! Resmen tasalaştı...
Sigarayı bırakmak isteyenlere müjde ! Resmen tasalaştı...
Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev görev !
Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev görev !
Türk yatırımcının yeni hedefi o şehir oldu !
Türk yatırımcının yeni hedefi o şehir oldu !
Milyonlarca kişiye müjde ! Ücretsiz ''indirim'' kartı geliyor
Milyonlarca kişiye müjde ! Ücretsiz ''indirim'' kartı geliyor
Başbakan açıkladı: Yeni ekonomik reform paketi geliyor
Başbakan açıkladı: Yeni ekonomik reform paketi geliyor
İran'dan şok tehdit: Mekke ve Medine hariç...
İran'dan şok tehdit: Mekke ve Medine hariç...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Mayıs 2017 09:36

Türk askeri gidiyor! Harekete geçildi

Türkiye, "çatışmasızlık" kapsamında garantörlüğünü üstlendiği İdlib için harekete geçti.

Türk askeri gidiyor! Harekete geçildi
A+ A-

Askeri kaynaklara göre Türkiye, bu kapsamda BM'nin "terör örgütü" listesinde yer alan ve İdlib'in büyük bölümünde kontrolü sağlayan El Nusra'dan silahları bırakarak kontrolü ÖSO'ya devretmesini isteyecek. Nusra ve diğer irili ufaklı örgütler bu uyarıları dikkate almaz ve bölgedeki çatışmasızlık kararına karşı hareket ederse, Türkiye ÖSO ile birlikte İdlib'de kontrolü ele almak için hareket geçecek.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE KONTROL NOKTALARI OLACAK

Türkiye tarafından her türlü çatışmayı önlemek için birçok kontrol noktası, 3 ana üs ve 1 merkezi karakol kurulması gündemde olacak.

YPG DIŞARIDA KALDI

Bu arada Rus haber sitesi SPUTNIK, Rusya, Türkiye ve İran tarafından geçen hafta Astana'da imzalanan ve cumartesi günü yürürlüğe giren Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" anlaşmasının YPG'yi içine almadığını aktardı. Haberde, "Dört güvenli bölgenin, şimdilik Kürtlerin kontrolündeki toprakları içermediği gibi görünüyor" ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de "çatışmasızlığın" uygulanacağı bölgeler olarak, İdlib'in tamamını, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümlerini, Humus'un belli bölümleri, Şam'daki Doğu Guta bölgesi ve Deraa ile Kuneytra vilayetlerinin belli bölümleri olduğunu duyurmuştu.

Sabah

operasyon , iblib , tsk , mehmetçik , fırat kalkanı , abd , ypg