Türk ekonomist 2024'ün En İyi Düşünürü seçildi

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prospect dergisi okuyucuları tarafından 2024'ün En İyi Düşünürü seçildi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Britanya merkezli Prospect dergisinin okuyucuları tarafından "2024'ün En İyi Düşünürü" seçildi.

Prospect dergisi, Prof. Dr. Acemoğlu'nun çalışmalarını şöyle nitelendirdi:

"Acemoğlu'nu 2024 yılında, yapay zekanın hızlı yükselişinin eşitsiz toplumumuzda iş ve yaşam için ne anlama geleceği konusunda birçok kişinin ciddi endişeler taşıdığı bir dönemde aranan bir düşünür haline getiren şey, buna inanmayı reddetmesidir. Acemoğlu, şüphesiz tüm iyi potansiyeline rağmen, 'teknolojinin genellikle belirli gruplar için yoksullaştırıcı olduğu' konusunda uyarıyor"

Geleneksel ekonomistlerin uzun vadede her şeyin yoluna gireceğinde ısrar ettiğine değinen Prospect dergisi, Prof. Dr. Acemoğlu'nun bu görüşlerden ayrıldığını ifade ediyor. Dergiye göre; Acemoğlu geçmişe baktığında yeni fırsatların hiç gelmediği uzun bir tarih kesiti buluyor.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu kimdir ?

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) 1993 yılından beri ders veren Prof. Dr. Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini İngiltere’nin York Üniversitesi'nde tamamladı. London School of Economist okulunda öğretmenlik yaptı. 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı.

Daron Acemoğlu’nun siyasal ekonomi, ekonomik büyüme gibi siyasal ve ekonomik alanlarda yayınladığı akademik eserleri bulunuyor. Birçok yabancı ekonomi dergisinde editörlük yaptı. Her 2 yılda bir ekonomi alanında yaptığı katkılardan dolayı 40 yaşın altındaki bilim adamlarına verilen ödül olan John Clark madalyası ile 2005 yılında ödüllendirildi. Daron Acemoğlu iktisat alanında yayınladığı makalesiyle 1996 yılının en iyi makalesi ödülünü aldı.

Profesör unvanını aldıktan sonra 2 kez Nobel İktisat alanında aday olarak gösterildi. 2013 yılında sosyal bilimler dalında T.C Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü verildi.

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin iki erkek çocuğu vardır. (HABER MERKEZİ)