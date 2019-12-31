Türk-İş Genel Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un gelecek yıl asgari ücreti, işveren ile işçinin anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacakları yönündeki açıklamasına ilişkin, "Devleti idare edenler, hükümet, bakanlık hakimlik yapmadan işverenle anlaşma şansımız olmaz" dedi.



Atalay, 2020 için belirlenen asgari ücretle ilgili soru üzerine, "2 bin 578 lira olursa masada oluruz, böyle böyle olmazsa masada olmayız.' dedik. Maalesef onun dışında başka bir yetkimiz yok. Hatta bir dahaki dönem 'İki taraf anlaşsın.' diye Sayın Bakanın açıklaması var. Mümkün değil, biz işverenle nasıl anlaşacağız? Bakana onu da ifade ettim daha sonra. Devleti idare edenler, hükümet, bakanlık hakimlik yapmadan işverenle anlaşma şansımız olmaz" ifadelerini kullandı.

'PARA KAZANMA HIRSINA İNSANLARI İÇERİDE ÖLDÜRÜYORLAR'

Geçen hafta madende iki işçinin hayatını kaybettiğini anımsatması üzerine Atalay, ''Düşündüğünüz zaman kapalı ocağı açıp orada bir iş kazasında işçi can veriyorsa o iş cinayetidir. Ha silahla adam öldürdün ha kapalı ocağı açıp içeride çalıştırdın. Bunu 3 senedir dillendiriyorum. Geçen hafta iki arkadaşımız öldü, bir de yaralımız var. Bazı işverenlerimiz işini düzgün yapıyor, sigortasına, vergisine uyuyor ama bazıları da para kazanma hırsına insanları içeride öldürmeye devam ediyor. Demek ki bu cezalar az geliyormuş, bu cezaları artırmak gerekiyor. Son olur diye umut ediyorum ama maalesef son olmuyor" dedi.

'GÜZEL GİYİNİYORLAR AMA GÜNEŞİ GÖRMÜYORLAR'

Alışveriş merkezlerinde 08.30-22.00 saatlerinde asgari ücretle çalışan işçilerin sıkıntısının da ülke gündemine alınması gerektiğini vurgulayan Atalay, ''Modern madenci onlar. Asgari ücret alıyorlar, güzel giyiniyorlar ama güneşi görmüyorlar. Onlara da bir çare bulmak lazım. Biz yasama, yürütme, yargı değiliz, işte söylüyoruz. Asgari ücretlinin sorunu da işsizin sorunu da bizim sorunumuz. Bizim görevimiz de bunu ülke gündemine taşımak, buradan netice almak" şeklinde konuştu.