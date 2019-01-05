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  2. Güncel
  3. 05 Ocak 2019 17:43

Türk kızlarını öldüren cani İstanbul'da yakalandı

Ukrayna'da 2 Türk kızının vahşice öldürülmesiyle ilgili olayda katil zanlısı yakalandı.

Türk kızlarını öldüren cani İstanbul'da yakalandı
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Ukrayna'da 2 Türk kızının vahşice öldürülmesine ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Pendik'te bir mezarlıkta bir kurusıkı silah ve bıçakla yakalandı. Zanlı H.C.Ç. Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

Cinayet sonrası 2 Ocak'ta yurda giriş yaptığı belirlenen zanlının Ukrayna polisinin İnterpol aracılığıyla dün akşam saatlerinde bilgi verdiği bildirildi. İstanbul polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde adresinde bulunamayan katil zanlısının Kurtköy mezarlığında saklandığı tespit edildi.

Bugün öğlen saatlerinde harekete geçen Pendik ilçe ekipleri aranan zanlıyı mezarlıkta kuytu bir yerde yakalayarak gözaltına aldı.

21 yaşındaki katil zanlısının polisleri görünce kaçmaya çalıştığı öğrenilirken yapılan üst aramasında bir kuru sıkı silahla bir bıçak ele geçirildi.

Milliyet

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