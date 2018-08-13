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  3. 13 Ağustos 2018 13:11

Türk Lirası'ndaki değer kaybı yabancı turiste yaradı

Türk lirasının değer kaybı cebinde dolar ile Türkiye'ye gelen turistler için alışveriş fırsatına dönüştü.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı yabancı turiste yaradı
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Geçen hafta cebinde 1000 dolar ile Türkiye’ye gelen bir Arap turistin TL karşılığı olarak 5000 lira parası vardı.

Bugün ise bu miktar 6500 TL’yi aştı.

Hal böyle olunca lüks mağazalara ilgileri ile bilinen Arap Turistler, Bvlgari, Louis Vuitton, Chanel gibi mağazaların önünde kuyruklar oluşturdu.

Bu sabah Bağdat Caddesi’ndeki Chanel mağazasına müşteriler 10-15 dakika bekletilerek alındı.

Sözcü gazetesinden Fatma Vurgun'un haberine göre mağaza yetkilileri dolar ve euronun değer kazancından ötürü mağazalarında uzun süredir görmedikleri bir yoğunluk olduğunu söyledi.

Sözcü

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