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Türk müziğinin efsane ismi İlham Gencer hayatını kaybetti

Türk müziğinin efsane ismi İlham Gencer hayatını kaybetti
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Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Türk müziğinin efsane ismi İlham Gencer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Türk müziğinin efsane ismi İlham Gencer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uğur Dündar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müzik dünyamızın efsane ismi, piyanist- şantör İlham Gencer ağabeyi kaybettik. Mekânı cennet olsun..."

Etiketler türk müzik İlham Gencer
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