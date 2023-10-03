Türk savaş uçakları havalandı! Kandil'e bomba yağdı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Harekatta toplam 16 hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 3 Ekim 2023 saat 20.00’de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir."

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1 Ekim Pazar günü de bir hava harekatı gerçekleştirilmiş, Kandil, Metina, Hakurk, ve Gara'da bulunan 20 hedef imha edilmişti.