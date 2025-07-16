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Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkan vekili belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkan vekili belli oldu
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Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkan vekili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

İBB Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başkan vekili seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da tutuklanması üzerine yeniden seçim yapıldı. 

Divan Başkanlığı görevini TBB 2'nci Meclis Başkanvekili Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun yürüttüğü Meclis Toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, başkanvekilliğine aday oldu. İlk 2 turda yeterli oy oranı sağlanamamasının ardından 3'üncü turda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 453 oy alarak yeni TBB Başkanvekili seçildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 199 oy aldı.

Seçer, yaptığı açıklamada, "Mevzuat gereği, 2026 yılının Haziran ayına kadar eğer bu süreçte olumsuz bir gelişme olmazsa, benim başkanlığımda, encümen üyelerimizle beraber siz değerli meclis üyelerimizle, Ekrem Başkan’dan ve Zeydan Başkan’dan aldığımız bayrağı taşıyacağız, aynı anlayışla. TBB’den günümüzde en çok gerekli olan adaletli hizmet alınmaya devam edilecektir. Hukuk, siyasetin aracı olamaz. Hukuk siyasetin vesayeti altında kalamaz. Bu bir çağrıdır; Türkiye’ye demokratikleşme, barış, huzur ve reformu yerelden başlatmalıyız" dedi. 

 

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Etiketler Türkiye Belediyeler Birliği tbb Vahap Seçer
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