Türkiye ile mutabakat İsveç'te tepki çekti: Terörist değilseniz endişelenmeyin

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan mutabakata karşı muhalefetten gelen tepkilere ilişkin açıklama yaptı.

Madrid'de yapılan NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakatın yankıları sürüyor.

Özellikle İsveç'te Türkiye ile yapılan mutabakatta verilen terörle mücadele ve bazı kişilerin iadesine ilişkin sözler ülkede tepki çekti.

Uzun süredir Türkiye ile anlaşmaya direnç gösteren isimlerden biri olan Kürt asıllı İsveçli vekil Emine Kakabaveh anlaşmanın endişe verici olduğunu söylerken, Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye yönelik bir güvensizlik oylamasına açık olduğunu belirtti.

Mutabakatı eleştiren bir diğer isim olan Sol Parti'nin eski lideri Jonas Sjöstedt ise, "İsveç şimdi şüphelileri Türkiye'den gelen bilgi, istihabarat ve kanıta göre sınır dışı etmek zorunda. Türkiye'de tamamen barışçıl Kürt aktivistler, solcu siyasetçiler ve gazeteciler gelişigüzel şekilde terörizmle suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

İsveç yönetiminden yapılan resmi açıklamada ise İsveç'in Türkiye'nin iadesini istediği kişilerle ilgili bilgi, kanıt ve istihbaratı dikkatli şekilde inceleyeceği ve Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Konvensiyonu'na göre hareket edeceği belirtildi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise iade talepleriyle ilgili olarak, "Bazı kişiler, iade etmek için insan avına çıkacağımız konusunda endişeli. Bu yüzden, daima İsveç yasaları ve var olan anlaşmalara uygun çalışacağımızı belirtmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer terörizme bulaşmadıysanız, endişe etmenize gerek yok" ifadelerini kullandı.