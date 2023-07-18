  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında beş anlaşma

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında beş anlaşma

Güncelleme:

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih tarafından imzalandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi’nde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari’nin imzaları yer aldı.

Erdoğan, Veliaht Prens Selman’a Togg hediye ettiErdoğan, Veliaht Prens Selman’a Togg hediye ettiHaber

 

 

Etiketler suudi arabistan Türkiye anlaşma recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dikkat çeken oy oranı tahmini: ''Tekrar aday olursa 65'le seçilir''
Erzurum'da büyük deprem!
Canlı yayında açıklanan emekli milletvekili maaşı dudak uçuklattı
İslam Memiş altın tahminini açıkladı
İstanbul'da patlama!
''Yok artık'' diyeceksiniz: Tuvalet kağıdını kullanış biçimin kişiliğini anlatacak
5 ilimizde yağış var; diğer illerimiz sıcaktan kavrulacak!
Burcu Esmersoy nikahında 5 ayrı gelinlik giyecek
Antalya 44 derece ile kavruluyor: Sıcaktan bunalan kendini denize attı
Dolar, Euro ve altından bir rekor daha