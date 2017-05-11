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  3. 11 Mayıs 2017 14:45

Türkiye ilk kez uzun mezilli füze denemesi yaptı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin ilk kez uzun mezilli füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Türkiye ilk kez uzun mezilli füze denemesi yaptı
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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, A Haber canlı yayınında Sinop'ta gerçekleştirilen füze denemesi hakkında bilgi verdi. Sinop'da gerçekleştirilen testte atışın başarılı olduğunu ifade eden Işık, "Türkiye artık kendi füzesini yapma durumuna geldi, gurur duyuyoruz" dedi.

BORA FÜZESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi  610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

fikri ışık , füze denemesi , bora , milli savunma bakanı