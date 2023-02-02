Türkiye uyardı, Norveç geri adım attı!

Norveç'in Ankara Büyükelçisi, 'Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin' öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı üzerine çirkin eyleme verilen iznin iptal edildiğini açıkladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Norveç’te yarın Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceği öğrenildi.

Bunun üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Büyükelçiye, Norveç’in, açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kınandığı ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.

ÇAVUŞOĞLU: NORVEÇ VERDİĞİ İZNİ İPTAL ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7. Tematik Kış Kampları etkinliğinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Günümüzdeki en büyük sorunlardan birinin ırkçılık olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını kınadı ve Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler." ifadelerini kullandı.