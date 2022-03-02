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''Türkiye'de bazı solcular demokrasiyi anlamamış''

''Türkiye'de bazı solcular demokrasiyi anlamamış''

Almanya'nın Türkiye kökenli Tarım Bakanı Cem Özdemir, Türkiye'nin Ukrayna krizindeki tutumuna dair açıklamalarda bulunurken "Türkiye’de bazı solcular zihnen 70’lerde kalmış ve demokrasiyi hiç anlamamışlar" dedi.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Türkiye’nin Ukrayna krizindeki tutumuyla ilgili olarak konuştu.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Özdemir, Grup Yorum'un Moskova konserine tepki gösterdi. ''Türkiye'de bazı solcular zihnen 70’lerde kalmış ve demokrasiyi anlamamış'' diyen Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’yı sık sık sert bir şekilde eleştiririm. Ama Türkiye’de bazı solcular zihnen 70’lerde kalmış ve demokrasiyi hiç anlamamışlar. Grup Yorum’un Moskova’da konser vermesi ve savaş suçlusu Putin’e desteği başka nasıl açıklanabilir?”

 

Etiketler cem özdemir grup yorum solcular
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