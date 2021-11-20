  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğini duyurdu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında iki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti.

Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı."

 

Etiketler türkiye koronavirüs aşısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk Ticaret Bankası 20 yıl sonra geri dönüyor
Erdoğan'dan gece yarısı sürpriz karar! Başdanışmanını görevden aldı
''Ürün yetiştiremiyorum'' diyen üretici isyan etti: ''8 bin lira maaşla eleman bulamıyorum!''
Cem Küçük'ten al haberi! ''Merkez Bankası'ndan arkadaşımla görüştüm'' deyip açıkladı
Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! İşte 3 farklı zam senaryosu
Eski TÜİK Başkanı'ndan ''Lütfi Elvan istifa edecek'' iddiası
Bir açıklama daha geldi! Depremler Türkiye'deki yanardağı harekete mi geçirdi ?
İstanbul'un gizli cennetinde renk cümbüşü başladı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu için 17 sürpriz karar
Konut kredisinde faiz indiriminin detayları belli oldu! 40 bin lira cepte kalacak