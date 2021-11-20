Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğini duyurdu.
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında iki doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti.
Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
"İki doz aşısını yaptıranların sayısı bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı."
İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2021
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