Türkiye'de ''KDV'nin babası'' hayatını kaybetti

Vergi camiasında "KDV’nin Babası" olarak tanınan mali müşavir Mehmet Maç dün hayatını kaybetti.

Mali müşavir Mehmet Maç dün hayatını kaybetti. 67 yaşında olan Maç, bugün ikindi namazını takiben Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Uskumruköy Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

BDO Türkiye'den yapılan açıklama şöyle:

"18 Aralık 2022 günü, vergi dünyasının yaşayan en büyük üstadlarından birisini kaybettik.

Mehmet Maç, vergi alanında kariyer yapmayı düşünen üniversite öğrencilerinden, duayenlere kadar herkesin sevip saydığı, bilgisinden yararlandığı, gerektiğinde çekinmeden, rahatça iletişim kurabildiği eşsiz bir insandı.

40 yıllık meslek hayatına, üç kitap, binlerce makale, görüş ve öneri sağdırmış, Türkiye’de bir ekol olan BDO Denet çatısı altında yüzlerce başarılı meslek mensubu yetiştirmiştir.

Camiada “KDV’nin Babası” olarak tanınması boşuna değildir. Vergi hukuku ve uygulamalarının ötesinde, özellikle KDV konusunda tapılan tüm organizasyonlara, görüş ve önerileri ile gönülden destek vermiş, bilgisini açık kaynaklara aktararak meslek mensuplarının yararlanımına açmış, rasyonel tutumuyla, adil vergi düzenlemelerinin gerçekleşmesine büyük katkı sunarken, dostça yaklaşımı ve iletişimi ile masanın iki tarafında da itibar görmüştür.

Şüphesiz ki dünden sonra, artık tüm vergi camiası; “Mehmet Maç’ın görüşünü soralım” diyemeyecek olmanın, her zaman , herkesi sıcak gülümsemesiyle karşılayan üstadla sohbet edemeyecek olmanın üzüntüsünü derinden yaşıyor.

Tüm vergi camiasının üstadına rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm vergi camiasına sabır dileriz."

MEHMET MAÇ KİMDİR?

1955 yılında Konya Ereğli'de doğdu.1971'de Konya Ereğli Lisesi'ni ve 1976'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl içinde açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzman Muavinliği'ne ve yeterlik sınavında da başarı göstererek Hesap Uzmanlığı'na atandı. Memuriyetten ayrılan Maç, Denet YMM A.Ş'de yeminli mali müşavirlik yaptı.

1986'da katıldığı BDO Türkiye ekibinde ortak ve yönetici olarak görev yaptı. Yaklaşık 40 yıl vergi alanında çalışmalar yürüterek, birçok proje ve esere imza attı.

Uzmanlaştığı konuların başında, kurumsal birleşme, bölünme, satın alma, vergisel incelemeler (due diligence) ve uygulamaları gelmekte olup, yerli ve yabancı birçok şirket ve kuruma vergi hukuku ve vergi planlaması alanlarında danışmanlık sağladı.

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu, İstanbul YMM Odası Vergi Çalışma Grubu, Hesap Uzmanları Derneği ve Hesap Uzmanları Vakfı üyesi olan Maç, "Veraset Hibe ve Ölüm, 1999", "Kurumlar Vergisi, 1995" ve "Katma Değer Vergisi, 1991" adlı kitapları yazdı.