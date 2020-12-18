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  3. 18 Aralık 2020 00:28

Türkiye'de koronavirüs aşısı için ''acil kullanım onayı''

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürerken "Beşeri tıbbi ürünlerin" ruhsatlandırılması yönetmeliğine aşılar için "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.

Türkiye'de koronavirüs aşısı için ''acil kullanım onayı''
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Türkiye aşı konusunda önemli bir karar aldı.

"Beşeri tıbbi ürünlerin" ruhsatlandırılması yönetmeliğine aşılar için "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalık kapsamında kabul edilen durumlarda, etkinlik, guvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa da aşılar için acil kullanım onayı verilecek.

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