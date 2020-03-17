Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Koca ayrıca, testleri pozitif çıkan toplam hasta sayısının 98'e yükseldiğini ifade etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Koca koronavirüs teşhisi konan ilk hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca hastanın 89 yaşında olduğunu ve virüsü Çin temaslı bir çalışanından kaptığını açıkladı.

Bakan bugün açıklanan yeni vakaları da bildirdi. 57 yeni vakanın olduğunu açıklayan Koca, toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün virüse dirayet gösterdik. İnsalık bu tablonun içindeyken Türkiye'nin tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce size ilk vaayı bildirmiştim. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor.

Virüsün farklı yaş grupları üstündeki etkisi. Çocuklar ve gençler çabuk atlatabiliyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine göre değişebiliyor. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır hissettiği kişiler direnci düşük ve farklı hastalığı olan kişilerdir. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır. Özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve tüm halkımızı gerçekten aynı üzüntüyü bildirerek vereceğim. Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerden biriyim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye allahtan rahmet diliyorum.

Ciddi riskler içeren bu hastalığa set çekmenin yolu tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umreden ve Avrupa ülkelerden dönüş devam etti. Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz. Temas ve bulgular nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta, yakınları taranmaktadır.

Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Gerekli destek tedavisini veriyoruz. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirli olmaya davet ediyorum. 1,5 iki ay direnelim, bugünler böyle geçmeyecek."