Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki göçmen sayısının 4 milyon 893 bin 752 olduğunu açıkladı. Yabancı sayısının, Türk vatandaşı sayısına oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallenin yoğunluğunun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatıldığı belirtildi. Ayrıca İstanbul'da 54 kapalı mahalle bulunduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752 olarak kaydedildi. Bu verilere göre, yabancı sayısının Türk vatandaşı sayısına oranla yüzde 20'yi aşan 1169 mahallenin yoğunluğunun azaltılması amacıyla yeni yabancı kayıtlar kapatıldı.

Ayrıca İstanbul'da 54 kapalı mahalle olduğu belirtildi. Bu önlemlerin, göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerdeki sosyal ve altyapı ihtiyaçlarının daha etkin şekilde karşılanması için alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar, yabancı sayısının, Türk vatandaşı sayısına oranla yüzde 20'yi aştığı 1169 mahallemiz, yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni yabancı kaydına kapatılmıştır. İstanbul'da kapalı mahalle sayısı 54'tür. Ülkemiz genelinde göçmen sayısı 4 milyon 893 bin 752'dir. Yabancı sayıları, Göç İdaresi Başkanlığımıza ait goc.gov.tr adresinde her hafta düzenli olarak yayımlanmaktadır. Ülkemizdeki yabancı sayılarına ilişkin özellikle sosyal medyada yer alan mesnetsiz yorumlar, yayımlanan rakamlar, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha vurguluyoruz ki düzensiz göçle mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam etmektedir."