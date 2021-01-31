Türkiye'den F-16 hamlesi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "F-16 Blok 30" uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü belirtti.

Projede uçak başına bin 200-bin 500 yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapıldığı bilgisini veren Demir, ''Gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor" dedi.

İsmail Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.