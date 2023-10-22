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Türkiye'den Gazze'ye tıbbi yardım

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Sağlık Bakanlığı'nca, Gazze'deki sivillere sağlık desteği vermek için görevlendirilen 20 kişilik uzman ekip ile hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Mısır'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Gazze'deki sivillere yardım için harekete geçti. Bu kapsamda, bölgeye gitmek üzere 20 kişilik uzman hekim grubu görevlendirildi. Hekimler, beraberlerindeki ilaç ve tıbbi malzemelerle Cumhurbaşkanlığı'nca tahsis edilen uçakla Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaşmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı. Uzman ekip, Mısırlı yetkililerle koordineli şekilde Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip ayrıca, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulması planlanan sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da yapacak. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların Türkiye'ye ait 3 kargo uçağıyla, El-Ariş Havalimanı'na gönderilmesi planlanıyor. 

Etiketler gazze tıbbi yardım türkiye
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