Türkiye'den İran'a sızmaya çalışan DEAŞ'lılar yakalandı
Türkiye'den yasa dışı yollarla İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 2 zanlı yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; Türkiye'den yasa dışı yollarla İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu, 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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