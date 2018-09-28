Türkiye'den Merkel'e 69 kişilik liste

Suriye'nin Lazkiye kentinde başarılı bir operasyonla Reyhanlı saldırısını planlayan Yusuf Nazik'i yakalayan MİT'in, aralarında FETÖ, PKK ve DHKPC'lilerin de bulunduğu bazı terör suçlularının bulunduğu 69 kişilik listeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 günlük Almanya ziyareti öncesi Almanya Başbakanı Merkel'e ulaştırdığı öğrenildi.



Listede Adil Öksüz, Şerif Ali Tekalan, Can Dündar, eski savcı Zekeriya Öz ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kaçan NATO görevlileri de bulunuyor. Listede ayrıca 69 teröristin açık adresleri, kaldıkları binaların ve kendilerinin fotoğrafları da yer alıyor. MİT'in listesinde bulunan 69 kişi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bizzat Merkel ile görüşeceği ve bu teröristlerin hemen teslim edilmelerini ya da yurt dışına deport edilmelerini isteyeceği ifade ediliyor.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Hafta başında Almanya'da bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri, Almanya Haber Alma Teşkilatı BND görevlileri ile toplantı üstüne toplantı yapıp, aralarında FETÖ'nün silahşör isimleri Zekeriya Öz, Celal Kara, Adil Öksüz, Şerif Tekalan, medya ayağı olan Can Dündar, NATO'da görevli Tuğgeneral Mehmet Yalınalp ve Güneydoğu Avrupa Tugayı'nda (SEEBRİG) görevli Tuğgeneral Numan Yediyıldız gibi örgütün üst düzey isimleri ile PKK'nın önemli finans kaynağı yönetimini yapan bazı isimlerle DHKP-C gibi diğer terör örgütlerinin bazı üst düzey isimlerinin bulunduğu 69 kişinin net adres bilgileri, binalara girip çıkarken çekilen fotoğrafları ve haklarındaki yakalama kararlarının bulunduğu evraklar tek tek teslim etti. Darbe girişiminden sonra sığınma isteyen ve kaçak durumda bulunan 881 hizmet pasaportlu, 296 diplomatik pasaportlu FETÖ üyesinin bulunduğu listenin kabarık olduğunu ileri süren Almanya Hükümeti'ne acil olan 69 kişinin adının verildiği öğrenildi.