Türkiye'nin gizli cennetinde ''yok artık'' dedirten hırsızlık iddiası

Özel kanunla korunan Patara’dan binlerce kamyon kum çalındı iddiası yargıya taşınırken dava sürecinde el konulan kumların da yasalara aykırı olarak satıldığı iddia edildi.

Patara Antik Kenti’nin yükseldiği, nesli tehlike altındaki caretta carettaların üreme alanı olan, endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan, Özel Çevre Koruma Kanunu ile korunan Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara’dan geçen yıl 2 bin 186 kamyon kum çalınmıştı.

Bölgenin alüvyonlu toprağı ile harmanlanıp seralarda kullanılan bu özel kumun kamyonu 5 bin TL’ye satılıyor. Çalınan kumun piyasa değeri 11 milyon TL’yi buluyordu.

Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'nun haberine göre Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, kum hırsızlığı ile suçlanan şirketin 400 kamyon kumu, kamyonu 320 TL’den sattığı iddia edildi.

Ancak iddialar bununla da kalmadı. İddiaya göre yargı süreci nedeniyle el konulan kumların yasalara göre satışı mümkündeğil. Bu satışı gizlemek için faturaya kum yerine “humuslu toprak” yazıldı.

Bölgede inceleme yapan Tarım-Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geride kalan kumlar kayıtdışı olarak el altından bu firmaya verildi” diyor ve ekliyor: “Özel Çevre Koruma statüsündeki bölgede bırakın kamyonlarca kum çalmayı, bir dal bile alamazsınız. Çünkü yasalar çok açık, el konulan kumlar yargı süreci devam ederken satılamaz. Kumlar çalındığı yere geri dökülmelidir. Ekosisteme büyük zarar verilmesinin yanısıra yapılan vurgun çok büyük… Kaş orman işletme müdürü ve Kalkan orman işletme şefi sorumludur. Tarım ve Orman Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen bu hırsızlığa, buradaki şebekeye el atın. Biz çalan kişilere satılan kumla ilgili suç duyurusunda bulunduk.” dedi.

Durmuş, “Satılan kumu faturada ‘humuslu toprak’ olarak göstermeleri de büyük bir skandal. Ormancılık tarihimizde ‘humuslu toprak’ diye bir satış yoktur. Orman idaresi yetkilileri, Kaş Belediye Başkanlığı, AKP iktidarına yaslanarak vurgunu gizlemeye çalışıyor. AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın bölgede bu şebekenin korumacılığına soyundu” ifadesini kullandı.

ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA KORUNDU

Patara kumunun rüzgâr erozyonu ile yok olmaması ve iç kısımdaki tarım alanlarına da zarar vermemesi için 1930’lu yıllarda ulu önder Atatürk talimat vermiş, kumul hareketini önlemek için getirilen özel bitkilerle perdeleme yapılmış, arkalarına okaliptüs ve Kıbrıs akasyaları dikilerek bölgedeki ekosistem günümüze kadar yaşatılmıştı.

Cumhuriyet