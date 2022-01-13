Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı tarafından temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanan Türkiye'nin ilk cep uydusu uzaya fırlatıldı.

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tuttuğu olay gerçekleşti ve Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatıldı. Türkiye için tarihi anlar Türkiye saatiyle 18.25'te gerçekleşti. Grizu-263A, 18.25'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzay yolculuğuna çıktı. Uydu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Türkiye'nin ilk cep uydusu, Zonguldak'ta hayatını kaybeden madencilere adandı. İşte son dakika haberiyle ilgili tüm detaylar ve Türkiye'nin ilk cep uydusuyla alakalı merak edilenler...

MADENCİLERE ADANDI

Uydu, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle uzay yolculuğuna çıktı.

4 YIL 8 AYLIK GÖREV

Yaklaşık olarak 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin euro fırlatma maliyeti var.

"BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, AA muhabirine, öğrencilerin bu başarısının, yeni başarılarının habercisi olacağını söyledi.

Fırlatma öncesi konuşan ve bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını belirten Ekmekçi, "Hikayemiz 5 yıl önce başladı. Büyük emekler vererek bugüne geldik. Öğrencilerimiz çalıştıkları zaman neleri başarabileceklerini bizlere gösteriyor, onlarla gurur duyuyoruz. Umarım bundan sonra da üzerine koyarak yeni başarılar elde edip üniversitemizin ismini duyurmaya devam edeceğiz. Bütün bu sürecin bu noktaya gelmesinde bizlere önemli destekler veren OYAK Genel Müdürü ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı sayın Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da takım olarak büyük bir mutluluk içinde olduklarını dile getirerek, "Uzun ve zorlu bir süreç oldu ama bunun altından alnımızın akıyla kalktığımız için çok gururluyuz. Biz bunu, karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan Zonguldak hikayesi olarak tanımlıyoruz. Uydumuz prototip deneysel bir uydu ve bu uydumuzu geliştirerek deneyler, testler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.